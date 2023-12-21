Постпредство РФ: США эксплуатируют тезисы о борьбе с терроризмом для оккупации Сирии

Это же делает Израиль в Палестине, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 21 декабря. /ТАСС/. США эксплуатируют тезисы о самообороне и борьбе с терроризмом для незаконной оккупации части Сирии так же, как это делает Израиль в Палестине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Примечательно, что в контексте ситуации в секторе Газа наши американские коллеги активно эксплуатируют тезисы о самообороне и борьбе с угрозой терроризма, безосновательно утверждая такое право не только за Израилем, оккупирующей державой в Палестине, но и за Вашингтоном и его союзниками, незаконно оккупирующими части сирийской территории под предлогом якобы противодействия ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Аль-Каиде" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - отметил дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Решительно осуждаем происходящее и расцениваем продолжающиеся удары по территории Сирийской Арабской Республики как грубейшее нарушение сирийского суверенитета и базовых положений международного права, включая международное гуманитарное право", - добавил Полянский.