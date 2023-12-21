В постпредстве РФ заявили о важности обеспечения права сирийских беженцев на возвращение

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, правительство Сирии демонстрирует готовность конкретными делами содействовать гражданскому примирению

ООН, 21 декабря. /ТАСС/. Фундаментальное право сирийских беженцев на возвращение на родину должно быть обеспечено. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"По-прежнему убеждены в необходимости обеспечить фундаментальное право сирийских беженцев на возвращение, как это предусмотрено резолюцией Совета Безопасности 2254, при строгом условии координации таких усилий с Дамаском", - сказал он.

В этой связи дипломат обратил внимание на указ президента Сирии Башара Асада от 16 ноября о всеобщей амнистии граждан страны. "Такое решение руководства Сирийской Арабской Республики в дополнение к амнистии 2022 года призвано способствовать возвращению сирийских граждан на родину. Более того, правительство Сирии демонстрирует готовность конкретными делами содействовать гражданскому примирению, работать на треке задержанных и пропавших без вести, содействовать тем самым выполнению резолюции СБ 2254", - убежден Полянский.