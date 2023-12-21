В постпредстве РФ при ООН выразили обеспокоенность политизацией гуманитарной помощи Сирии

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский призывал выработать подход по поддержке нуждающихся в республике без какой-либо дискриминации

ООН, 21 декабря. /ТАСС/. Политизация предоставления гуманитарной помощи Сирии ведет к деградации обстановки в этой стране, Россия призывает выработать подход по поддержке нуждающихся в республике без какой-либо дискриминации. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В отношении гуманитарной ситуации в Сирии причины для наших тревог только увеличиваются. Аналогично воспринимают ситуацию и гуманитарщики, работающие в этой стране. Отсутствие должного финансирования, обставленные политическими условиями взносы доноров, санкционное давление стран Запада и в целом запредельно политизированный подход к гуманитарным операциям в этой арабской стране приводят к тому, что обстановка на земле стремительно деградирует", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Полянский призвал выработать "более эффективный подход к оказанию помощи нуждающимся сирийцам во всех регионах страны без какой-либо дискриминации".