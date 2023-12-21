Посол РФ заявил, что сотрудничество России и Узбекистана поступательно развивается

Олег Мальгинов отметил, что в РФ никогда не ставились под сомнение государственный суверенитет, независимость и территориальная целостность Узбекистана, а высказывания Захара Прилепина не имеют ничего общего с официальной позицией России

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество между РФ и Узбекистаном поступательно развивается практически по всем направлениям деятельности, страны объединены отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявил посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.

"Россию и Узбекистан объединяют не только многовековая история, культурные и нравственные ценности, но и отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Это недавно вновь подтвердили президенты наших стран во время встречи в Москве в октябре сего года. Между нашими государствами поступательно развивается сотрудничество практически по всем направлениям деятельности", - цитирует его пресс-служба посольства.

Мальгинов вновь подчеркнул, что в России никогда не ставились под сомнение государственный суверенитет, независимость и территориальная целостность Узбекистана, а высказывания российского писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Захара Прилепина не имеют ничего общего с официальной позицией РФ.

Ранее в четверг МИД Узбекистана пригласил посла РФ в связи с высказыванием Прилепина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны подчеркнула, что высказывания писателя о трудовой миграции в РФ и связанном с ней присоединении территории Узбекистана к России являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы. При этом она отметила, что РФ в настоящее время "ведет работу над целым комплексом нормативных, организационных, информационных и иных мер в целях придания миграционному сотрудничеству более упорядоченного и взаимовыгодного характера".