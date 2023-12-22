Путин и Мадуро обсудили всестороннее развитие отношений России и Венесуэлы

Лидеры стран договорились о дальнейшем сотрудничестве в области энергетики, торговли, инвестиций, культуры и гуманитарных контактов

КАРАКАС, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро 21 декабря в телефонном разговоре обсудили вопросы дальнейшего развития всесторонних отношений в различных областях и взаимодействия на международной арене, сообщил ТАСС посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня взаимодействия на международной арене, пришли к выводу о необходимости дальнейшего всестороннего развития нашего стратегического партнерства, в том числе не только в области энергетики, торговли, инвестиций, но и в области культуры, гуманитарных контактов, которые мы сегодня всесторонне и активно развиваем во взаимодействии с нашими венесуэльскими друзьями", - заявил российский посол.

Он отметил, что "венесуэльские партнеры всегда расположены идти к нам навстречу" в расширении сотрудничества в области культуры и в гуманитарной сфере.