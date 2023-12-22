Посол РФ заявил, что Лондон не замечает реальности происходящего на Украине

Андрей Келин считает, что британцы "пытаются делать хорошую мину при плохой игре"

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании не замечают реальности событий на Украине, но тональности своих заявлений менять не будут, чтобы не признавать своего провала. Такое мнение посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Британское руководство продолжает не замечать реальности происходящего на Украине - то, что инициатива сейчас полностью перешла к российским войскам, что началось движение с востока на запад. Они пытаются выискивать какие-то сомнительные, локальные успехи, поддерживать и продвигать лозунг, что они, мол, будут продолжать помогать Киеву", - сказал Келин.

"Причем делают они [британцы] это в прежней формулировке, не как [президент США Джо] Байден, а в старой версии: "Столько, сколько потребуется". Они будут тащить эту линию до конца, до самых ожидающихся в следующем году выборов, потому что иначе им придется признать, что их стратегия провалилась, объясняться с парламентом, с общественным мнением, что это был стратегический просчет колоссальных масштабов, что внешняя политика, вся построенная вокруг этого тезиса, ничего не стоила. Это огромный провал, и поэтому они сейчас пытаются делать хорошую мину при плохой игре и будут продолжать так делать", - заявил посол России.