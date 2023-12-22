Посол РФ считает, что Кэмерон не достиг серьезных результатов на посту главы МИД Британии

По словам Андрея Келина, Дэвиду Кэмерону не удалось добиться "самого крупного результата" - заключения соглашения о свободной торговле с США

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Серьезных результатов деятельности бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на посту главы МИД Соединенного Королевства пока не прослеживается. Такое мнение посол России в Великобритании Андрей Келин выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Кэмерон - достаточно авторитетный политический деятель. Хотя в прошлом он и наделал много ошибок - провел референдум по Brexit, с его подачи состоялся разгром Ливии. Тем не менее ожидалось, что Кэмерон придаст авторитета британскому правительству, вдохнет новую струю. Но пока, кроме многочисленных его поездок, ни отдачи, ни каких-либо серьезных результатов я не вижу", - сказал Келин.

"Тем более, что нет самого крупного результата, который требовался от Brexit - заключения соглашения о свободной торговле с США. Это тоже понятно и американцам - срок жизни этого [британского] правительства постепенно подходит к концу, значит, работать дальше имеет смысл с теми, кто будет у власти", - заметил посол.

Кэмерон возглавил МИД Великобритании в правительстве премьер-министра Риши Сунака 13 ноября. Вступив в новую должность, он назвал конфликты на Украине и на Ближнем Востоке основными международными проблемами, которые происходят в условиях коренных глобальных изменений.

Кэмерон был избран на пост премьера в 2010 году в возрасте 44 лет. Он стал самым молодым с 1812 года политиком, занявшим кабинет на Даунинг-стрит, 10. Лидером же Консервативной партии Кэмерон был с 2005 года. Всего во главе правительства он проработал шесть лет - до 2016 года.

Больше всего Кэмерон запомнился тем, что обещал провести референдум о выходе Великобритании из состава ЕС в случае победы на выборах 2015 года. Когда партия победила, он сдержал слово и организовал плебисцит. С учетом того, что Кэмерон агитировал против Brexit, он ушел в отставку, также покинув парламент. Публичной политикой с того момента он не занимался.