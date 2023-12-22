Путин проведет совещание с СБ РФ и международный телефонный разговор

Также президент проведет несколько закрытых рабочих встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, несколько закрытых рабочих встреч и международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он имеет в виду, помимо рабочих встреч, которых несколько в графике и которые носят непубличный характер, в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля.

"Далее тоже несколько встреч запланировано рабочего характера. И также в середине дня возможен международный телефонный разговор. Мы вас проинформируем, сделаем сообщение пресс-службы президента", - добавил Песков.