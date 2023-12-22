Песков заявил, что выдвижение кандидатов в президенты идет в соответствии с законом

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что речь идет об избирательной кампании

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Процесс выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящие 17 марта 2024 года президентские выборы происходит в соответствии с действующим законодательством. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение на выборы известных политиков, включая лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

"Все происходит в строгом соответствии с нашим избирательным законодательством. Это право парламентских партий - выдвигать своих кандидатов. Они реализуют свое право", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что речь идет об избирательной кампании. "Естественно, каждая партия может это сделать. Могут это сделать и самовыдвиженцы. Законом все это предусматривается. Поэтому здесь больше сказать, наверное, нечего", - отметил он.