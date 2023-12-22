Захарова: Европа намерена ввести еще более жесткий аналог закона об иноагентах, чем в США

По словам дипломата, "это сделала Еврокомиссия, которая много лет критиковала Россию за "отход от демократии" в связи с появлением термина "иностранный агент"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон об иноагентах, который намерен ввести Евросоюз, будет представлять собой еще более жесткую версию аналогичного закона в США.

"12 декабря Еврокомиссия под предводительством Урсулы фон дер Ляйен представила "Пакет по защите демократии" или сокращенно ПЗД. Это очередной шаг по введению европейского закона об иноагентах, который обяжет всех лоббистов иностранного влияния проходить процедуру регистрации и предоставления обязательного регулярного отчета в надзорные ведомства", - написала дипломат в Telegram-канале.

По словам Захаровой, эта инициатива - "еще более жесткая версия американского Закона о регистрации иностранных агентов (FARА)". "И это сделала Еврокомиссия, которая много лет критиковала Россию за "отход от демократии" в связи с появлением термина "иностранный агент", - подчеркнула она.

Еврокомиссия обещает, что включение в "Пакет по защите демократии" не станет "основанием для обвинений или для подрыва доверия к этим лицам и организациям". В то же время она намерена пристально следить за исполнением этого законодательства, как на уровне стран - членов ЕС, так и на наднациональном уровне.

Для введения этих норм в действие "Пакет по защите демократии" должен быть утвержден Европарламентом и Советом ЕС, причем Еврокомиссия надеется, что это случится до выборов 2024 года.