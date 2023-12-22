В Херсонской области открылся региональный избирательный штаб Путина

В регионе начнут сбор подписей в поддержку действующего президента 23 декабря

ГЕНИЧЕСК, 22 декабря. /ТАСС/. Избирательный штаб президента РФ Владимира Путина начал работу в Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.

"Основная задача нашего штаба - это приложить все усилия для консолидации прогосударственных людей, патриотов", - сказал советник управления региональной и технологической работы ЦИК партии "Единая Россия", член президиума херсонского регионального отделения партии Максим Анисимов на открытии штаба.

Как уточнил в своем Telegram-канале сенатор от Херсонской области, секретарь реготделения партии Игорь Кастюкевич, инфраструктура "Единой России" во всех 14 районах области будет задействована.

Сбор подписей в поддержку Путина начнется в Херсонской области 23 декабря.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.