Замглавы МИД РФ и посол Таиланда обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Андрей Руденко и Сасиват Вонгсинсават также рассмотрели вопросы торгово-экономической кооперации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават обсудили на встрече сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности, а также торгово-экономическую кооперацию. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по приоритетным направлениям российско-таиландского сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическую кооперацию, сотрудничество в области обороны и безопасности, а также развитие культурно-гуманитарных связей, в том числе вопросы проведения в 2024 года "перекрестного" года культурных обменов и туризма Россия - Таиланд", - указали в министерстве.