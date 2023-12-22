Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Закавказье и график предстоящих контактов

Также стороны затронули отдельные аспекты российско-турецкого сотрудничества

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили ситуацию в Закавказье с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Баку и Ереваном, а также график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня с акцентом на текущей ситуации в Закавказье с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Азербайджаном и Арменией, - информировали в дипведомстве РФ. - Затронуты отдельные аспекты российско-турецкого сотрудничества, включая график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне".

Разговор прошел по инициативе российской стороны.