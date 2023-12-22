Лавров анонсировал принятие программы ЮНЕСКО по образованию в феврале 2024 года

Проект обсудят на министерской конференции в Абу-Даби, уточнил глава МИД России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Проект программы ЮНЕСКО по образованию в сфере культуры и искусства находится в заключительной стадии согласования, ее планируется принять в феврале 2024 года на министерской встрече в Абу-Даби. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

"В заключительной стадии согласования проект рамочной программы ЮНЕСКО по образованию в сфере культуры и искусства. Ее планируется принять в феврале следующего года на министерской конференции в Абу-Даби", - сказал он.

"Я рассчитываю, что наши эксперты будут активно участвовать в этой работе, равно как и над новой рекомендацией по этичному использованию нейротехнологий, сверхактуальная тема", - добавил министр.