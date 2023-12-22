Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана ситуацию в Газе

Михаил Богданов и Казем Джалали уделили особое внимание перспективам урегулирования палестинской проблемы в целом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Ирана в РФ Каземом Джалали ситуацию в секторе Газа и перспективы урегулирования палестинской проблемы в целом. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Заместитель главы МИД России Богданов поделился информацией об итогах состоявшейся 20 декабря в Марракеше шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества. При этом было отмечено, что такой формат общения с Лигой арабских государств и ее членами дает возможность обменяться мнениями по широкому кругу актуальных региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, - информировали в министерстве. - Особое внимание был уделено складывающейся ситуации в секторе Газа и перспективам урегулирования палестинской проблемы в целом".

С российской стороны "также была подтверждена принципиальная позиция о недопустимости вмешательства во внутренние дела арабских государств и Ирана, акцентировано неизменное уважение их суверенитета, единства и территориальной целостности".

"Констатирована твердая нацеленность Москвы и Тегерана на поддержание активного политического диалога и координацию подходов в пользу мирного урегулирования кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке", - отметили в МИД РФ.