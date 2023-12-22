В ДНР открылся региональный избирательный штаб Путина

Команда штаба полностью сформирована

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Региональный избирательный штаб президента РФ Владимира Путина открылся в Донецке, передает корреспондент ТАСС.

Штаб возглавили ректор Донецкой академии управления и государственной службы Лариса Костровец, исполнительный директор Донецкой региональной общественной организации "Русский центр" Елена Евсеева и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Самохин.

"Здесь будет проходить сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России, организована юридическая консультация волонтеров, которые будут работать в пунктах [сбора подписей]. Также будет центр обращения граждан, в котором каждый может получить консультацию касательно сбора подписей", - рассказал журналистам Самохин.

Как подчеркнула Евсеева, команда штаба полностью сформирована. Здесь предстоит пройти обучение волонтерам, которые будут собирать подписи в поддержку действующего главы государства.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.