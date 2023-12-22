Замглавы МИД РФ указал послу Израиля на необходимость прекращения огня в Газе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви подчеркнул срочную необходимость прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось обсуждение текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа, с упором на рассмотрение данных вопросов на площадках СБ и ГА ООН, - отметили в министерстве. - С российской стороны была подтверждена срочная необходимость прекращения огня, в том числе в целях обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа к пострадавшим и нуждающимся".