Постпредство РФ при ООН назвало ОЗХО "послушным орудием" западных государств

Из-за этого некогда авторитетному органу грозит полное разрушение, считает первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) давно превратилась в послушное орудие в руках Запада, в результате некогда авторитетному органу грозит полное разрушение. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Ни для кого не секрет, что ОЗХО и ее техсекретариат давно уже стали не более чем послушным орудием в руках группы западных государств, от которого сейчас требуется исправно готовить почву для новых антисирийских решений", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

В качестве примеров таких решений дипломат привел рекомендацию о введении против Дамаска коллективных мер, направленных на недопущение поставок Сирии химикатов, оборудования и технологий двойного назначения, которая была принята на 28-й сессии Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия, состоявшейся в Гааге 27 ноября - 1 декабря. "Не чем иным, кроме как очевидным самоуправством, это решение назвать нельзя. Показательно, что ассоциировать себя с ним захотели лишь 65 стран из 194 членов ОЗХО. Это весьма показательно для понимания того, к какому кризису в организации привели усилия западных стран, охваченных антисирийской и антироссийской истерией", - отметил Полянский.

"Своими действиями они нанесли удар еще и по Уставу ООН, ведь, настаивая на принятии коллективных мер, они попросту опускают тот факт, что данная статья предусматривает возможность принятия коллективных мер исключительно в соответствии с международным правом. А в соответствии с главой 7 Устава ООН решение о полном или частичном прекращении экономических отношений со странами относится к исключительной прерогативе Совета Безопасности. У ОЗХО такого мандата нет", - подчеркнул он.

"С учетом общего глубокого кризиса ОЗХО вследствие ее неприкрытой политизации не стал сюрпризом разыгранный в ходе конференции государств - участников КЗХО по заранее утвержденным ролям спектакль, направленный на воспрепятствование переизбранию России в исполнительный совет организации. Не буду вдаваться в его детали, скажу лишь, что подобными действиями, грубо поправшими предусмотренный КЗХО консенсусный порядок выдвижения кандидатур, устроители данного шоу сделали еще один шаг к окончательному разрушению некогда авторитетной организации", - заключил Полянский.