В МИД РФ обсудили с НПО важность донесения до мира объективной информации о СВО

Представители неправительственных структур также поделились опытом работы на международных форумах, "осложненной визовыми, логистическими и другими препонами, создаваемыми отдельными странами"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с представителями российских неправительственных организаций - общественных и религиозных - важность донесения до мировой общественности объективной информации о ситуации с правами человека в РФ, в том числе в контексте специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Участники обсудили вопросы, связанные с работой российского гражданского общества на международных правозащитных площадках, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Многие отмечали важность донесения до международной общественности объективной информации о положении дел в области защиты прав человека в нашей стране, в том числе в контексте специальной военной операции, а также противодействия распространению дезинформации", - говорится в сообщении.

Представители неправительственных структур поделились опытом работы на международных форумах, "осложненной визовыми, логистическими и другими препонами, создаваемыми отдельными странами, а также рассказали о приоритетных направлениях своей правозащитной деятельности".