Возможный кандидат от КПРФ рассчитывает на второе место на выборах президента РФ

Николай Харитонов заявил, что "сколько бы ни участвовали представители" партии и в парламентских выборах, и в выборах президента страны, они занимают "как минимум второе место"

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 23 декабря. /ТАСС/. Возможный кандидат от КПРФ Николай Харитонов в случае выдвижения на выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, рассчитывает на второе место.

"Я не могу так загадывать результат. <…> Я могу сказать только одно: сколько бы ни участвовали представители нашей партии и в парламентских выборах, и в выборах президента Российской Федерации, [занимают] как минимум второе место", - сказал Харитонов, отвечая на соответствующий вопрос на съезде КПРФ в оздоровительном комплексе "Снегири".

Харитонов уже участвовал от КПРФ в президентской кампании ровно 20 лет назад и занял тогда второе место, набрав 13,69% голосов избирателей. Помимо Харитонова, на выборы главы государства от коммунистов выдвигался только их лидер - Геннадий Зюганов (в 1996 году, где вышел во второй тур, в 2000, 2008 и 2012 годах) и Павел Грудинин (2018). Окончательное решение о кандидате должен принять съезд.

КПРФ является одной из пяти партий, которым не требуется сбор подписей избирателей для регистрации своего кандидата на выборах президента РФ. Согласно календарному плану кампании, кандидаты от партий должны предоставить документы в ЦИК не позднее 1 января. В пакете документов, предоставляемом кандидатом, должны быть заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол съезда с решением о его выдвижении.

Предвыборный съезд КПРФ проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области. Одним из ключевых вопросов съезда является выдвижение кандидата на выборах президента РФ.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.