В Запорожской области начали сбор голосов для выдвижения Путина на выборах президента РФ

Региональный избирательный штаб заработал в Мелитополе 22 декабря

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Региональный избирательный штаб в Запорожской области начал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

"В Запорожской области начался сбор подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина, являющегося кандидатом в порядке самовыдвижения на предстоящих выборах президента РФ. <...> Поддержать Владимира Владимировича Путина может каждый желающий гражданин Российской Федерации, зарегистрированный на территории Запорожской области, достигший 18-летнего возраста", - отмечается в телеграм-канале местного парламента.

Региональный избирательный штаб по сбору подписей в поддержку Владимира Путина заработал в Мелитополе 22 декабря.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.