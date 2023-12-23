23 декабря, 15:19
Новый год и Рождество

Путин продолжит поездки по стране вскоре после новогодних праздников

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, предстоящие командировки нельзя назвать предвыборными

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует поездки в регионы страны во время новогодних каникул, но командировки начнутся вскоре после них. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"На первые дни [Нового года] нет, но быстро потом начнутся и будут поездки", - сказал представитель Кремля. По его словам, предстоящие командировки нельзя назвать предвыборными. "Чем они [предвыборные] отличаются от рабочих? Поскольку он действующий глава государства, у него все они рабочие, все в рамках рабочего графика", - пояснил Песков. Он добавил, что таким образом Путин продолжит обычную практику посещения регионов. 

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