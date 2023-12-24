Источник: центральный совет "Новых людей" предложил Даванкова кандидатом на выборы

Окончательное решение примет съезд партии 24 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Центральный совет "Новых людей" предложил вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в качестве кандидата в президенты РФ от партии на предстоящих в марте будущего года выборах. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Центральный совет предложил съезду партии кандидатуру Владислава Даванкова для выдвижения кандидатом в президенты РФ", - сказал источник.

Окончательное решение примет съезд партии, который открылся сегодня на Воробьевых горах. Даванкову 39 лет. Он занимает должность первого замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме и вице-спикера палаты. В этом году Даванков принимал участие в выборах мэра Москвы.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.