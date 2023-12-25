Володин поздравил Мишустина с 30-летием со дня создания кабмина

По словам спикера ГД, "выстроенные конструктивные отношения Государственной думы и правительства способствуют достижению национальных целей", развитию страны

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Госдума и правительство РФ выстроили конструктивные отношения, они способствуют достижению национальных целей. Об этом говорится в поздравительной телеграмме спикера палаты Вячеслава Володина, направленной премьер-министру Михаилу Мишустину в связи с 30-летием со дня создания российского кабмина.

"За прошедшие годы правительство многое сделало для укрепления экономики, финансовой системы, социальной сферы, повышения благосостояния граждан. Сегодня в условиях внешних вызовов правительство принимает необходимые меры для реализации задач, поставленных президентом Российской Федерации", - говорится в тексте, размещенном на сайте Госдумы.

Володин отметил, что "выстроенные конструктивные отношения Государственной думы и правительства способствуют достижению национальных целей", развитию страны.

В декабре 1993 года на всенародном голосовании была принята Конституция РФ, которая в том числе утвердила правительство в качестве главного органа исполнительной власти. В тот же год состоялись выборы в Совет Федерации и Государственную думу.