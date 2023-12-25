Глава Крыма высказался против выдачи Украине диверсантов по обмену

ФСБ за 2023 год пресекла в республике 14 диверсионно-террористических актов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Сторонники киевского режима, задержанные в России за совершенные или планируемые диверсии, не должны подлежать обмену с Украиной, чтобы они не рассчитывали оказаться на свободе в статусе героев. Такое мнение высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Я сторонник вообще, что те, кто попался на диверсионных актах, не должны подлежать никакому обмену, однозначно. Сразу упадет пыл у всех этих товарищей, поскольку, понятно, им рассказывают байку: мы вас освободим так или иначе - либо военным путем, либо в результате обмена, - приедете на Украину, будете здесь народными героями, и так далее. Не будете никакими народными героями, будете в российской тюрьме выполнять задачи, которые выполняют заключенные", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что ФСБ за год пресекла в Крыму деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины, предотвратив 14 диверсионно-террористических актов. Среди планируемых терактов были подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автомобилей. За подготовку диверсионно-террористических актов уже осудили 10 человек.