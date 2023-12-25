Слуцкий сообщил, что Дума приняла в осеннюю сессию 19 законопроектов ЛДПР

Председатель партии отметил, что всего за сессию депутаты фракции ЛДПР приняли участие в подготовке 74 инициатив

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Госдума в осеннюю сессию приняла 19 законов, подготовленных депутатами фракции ЛДПР, 17 из них были разработаны в соавторстве с другими фракциями. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы ЛДПР в осеннюю сессию.

"В период осенней сессии [Госдумой] было принято 19 внесенных нами законопроектов. Если сравнить с тем, что было несколько лет назад, это уже очень много, нас слышит правительство. 17 из 19 законопроектов было подготовлено в соавторстве с другими фракциями, 2 законопроекта чисто наши", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что всего за сессию депутаты фракции ЛДПР приняли участие в подготовке 74 инициатив.

Так, в декабре Госдума приняла в третьем чтении законопроект о предоставлении права на получение материнского капитала только на детей, имеющих российское гражданство по рождению. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР в августе. Другой подготовленный ЛДПР проект касается установления штрафов до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг. Документ был внесен в Думу в июне 2022.

В весеннюю сессию Госдума приняла 40 законопроектов, подготовленных ЛДПР, 36 из которых - в соавторстве с другими фракциями.