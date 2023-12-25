Дату ухода Горбачева с поста президента СССР не будут упоминать на саммитах СНГ и ЕАЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта дата "никаким образом не присутствует" в документах или настроениях на мероприятиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Памятная дата 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев объявил о прекращении деятельности на этом посту, не будет отражена на саммитах Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, которые в понедельник и вторник пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, никаким образом не присутствует", - ответил представитель Кремля на вопрос, найдет ли памятная дата отражение в документах или настроениях на саммитах.

25 декабря 1991 года первый и единственный президент СССР (1990-1991) Горбачев в телеобращении к гражданам страны объявил о прекращении своей деятельности на посту главы Союза, он также подписал указ о сложении с себя полномочий верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР. 8 декабря 1991 года руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств и роспуске СССР.