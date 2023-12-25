Посол РФ заявил, что Запад впервые опробовал сценарий цветной революции в Сербии

В республике скоро могут обнародовать информацию о зарубежных организаторах беспорядков, считает Александр Боцан-Харченко

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Беспорядки в Сербии не стали чем-то новым, именно в этой стране Запад впервые опробовал сценарий цветной революции с гибридными элементами, вероятно, власти республики скоро обнародуют информацию о зарубежных организаторах протестов. Об этом заявил в ходе брифинга для российской прессы посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко по итогам встреч с президентом Сербии Александаром Вучичем и главой МИД республики Ивицей Дачичем.

Отвечая на вопрос о заявлениях президента Сербии, что за беспорядками стоят внешние силы, дипломат сказал: "Наши беседы проходили в закрытом формате, но то же самое он говорил и публично. Посмотрим, власти Сербии, видимо, эту тему скоро обнародуют". "Мы наблюдаем развитие сценария, в котором для нас ничего нового нет, он далеко не первый. Мы помним, что все эти бархатные, цветные, майданные революции и сценарии начинались именно в Сербии. Сербия была первой страной, где был запущен комплексный сценарий с гибридными методами. Он тогда состоялся, и после этого Запад взял за основу [своих действий] такие варианты подрыва внутренней стабильности", - отметил посол.