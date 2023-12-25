МИД РФ: план инспекций между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и КНР выполнен

В ведомстве отметили, что соглашения реализуются в полном объеме

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. План взаимных инспекций между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем на 2023 год выполнен. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"17-23 декабря в Пекине состоялась 45-я сессия Совместной контрольной группы по выполнению соглашений между Российской Федерацией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 года и о сокращении вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 года, - говорится в сообщении министерства. - Отмечено, что соглашения реализуются в полном объеме, численность вооруженных сил в районе границы не превышает предельных уровней, обмен военной информацией осуществляется в строгом соответствии с установленным порядком. План взаимных инспекций на 2023 год выполнен".

В российском дипведомстве указали, что подписанные в 1996 и 1997 годах в Шанхае и Москве соглашения являются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в регионе, укрепления дружбы и сотрудничества между пятью государствами.

Мероприятие прошло в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере, добавили в ведомстве.