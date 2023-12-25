МИД РФ: гуманитарная резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе без прекращения огня

В ведомстве отметили, что требования о немедленном и повсеместном гуманитарном прекращении огня еще на этапе согласования документов "безапелляционно вымарываются представителями США"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Принятая Советом Безопасности (СБ) ООН резолюция по гуманитарному доступу в сектор Газа не сможет исправить катастрофическую ситуацию в этом регионе без требования о прекращении огня. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Новая резолюция СБ ООН 2720 без ключевого требования о прекращении боевых действий исправить эту катастрофическую ситуацию не может. Генсекретарь ООН и главы специализированных гуманитарных агентств вновь и вновь указывают, что доставлять помощь в Газу в условиях массированных ударов и бомбардировок невозможно, пропускаемые грузы - "капля в море" человеческих страданий и потребностей, гражданская инфраструктура, включая медицинские объекты, практически полностью разрушена", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, Россия воздержалась при голосовании по резолюции, реагируя на соответствующие призывы палестинских и арабских представителей, которые несут ответственность за свои решения. "Наша страна подтверждает свои неизменные подходы: осуждает террористическое нападение на Израиль 7 октября, которое не должно служить оправданием для продолжающегося коллективного наказания миллионов мирных палестинцев, выступает за срочное прекращение огня как обязательное условие для налаживания гуманитарного доступа к нуждающимся", - отметили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что требования о немедленном и повсеместном гуманитарном прекращении огня еще на этапе согласования документов "безапелляционно вымарываются представителями США". "Пропустить американцы готовы только до предела выхолощенные формулировки, которые можно использовать для прикрытия продолжения военной операции Израиля в Газе. В результате СБ ООН как главный орган по поддержанию международных мира и безопасности вот уже третий месяц не может выполнить свой прямой мандат", - добавили в МИД РФ.

22 декабря Совет Безопасности ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. Для принятия резолюции она должна была получить девять голосов членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ ООН не должен был выступить против нее. Россия предложила поправку, которая возвращала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий, однако она была заблокирована США.