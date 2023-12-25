В новых регионах будет действовать переходный период в сфере пожарной безопасности

Речь идет об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты, которые ввели в эксплуатацию до 30 сентября 2022 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий до 2028 года переходный период, в течение которого новые регионы РФ при обеспечении пожарной безопасности смогут применять ранее действовавшие на их территории нормы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до 1 января 2028 года разрешается применять требования пожарной безопасности, действовавшие на этих территориях до их вступления в состав РФ. Речь идет об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию до 30 сентября 2022 года.

Под объектами защиты понимается в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, к которому установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.