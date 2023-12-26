В МИД РФ заявили, что ЕС подтвердил актуальность возобновления иранской ядерной сделки

В ходе заседания СБ ООН представители Евросоюза подтвердили, что проект по реанимированию "ядерной сделки" по-прежнему "на столе", рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Евросоюз подтвердил, что вопрос о возврате иранской ядерной сделки все еще актуален. Об этом говорится в комментарии директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.

"Мы неоднократно подчеркивали отсутствие разумной альтернативы восстановлению полноформатной реализации СВПД, которая была подорвана противоправными действиями наших западных оппонентов, постоянно скатывающихся в антииранскую истерию, - сказал он. - Заседание СБ ООН 18 декабря подтвердило нашу правоту. В ходе этого заседания представители Евросоюза подтвердили, что проект комплексного решения по реанимированию "ядерной сделки" по-прежнему "на столе".

По словам Ермакова, американцам и европейским странам - участницам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) просто нужно "сделать над собой усилие, перебороть врожденную предвзятость в отношении Тегерана". "[Нужно] перестать подменять интересы укрепления международной безопасности своими корыстными и эгоистическими устремлениями и, наконец, осознать, что им не удастся диктовать иранскому народу свою волю", - указал дипломат.

Он добавил, что у Запада "не получится водить за нос и международное сообщество", используя усилия по нераспространению в качестве инструмента для сведения счетов с государствами, чья независимая и суверенная политика их не устраивает. "Репутацию хронического нарушителя резолюции СБ ООН 2231 США и Евросоюз могут изменить только в том случае, если вернутся к соблюдению всех ее положений и восстановят тщательно выверенный баланс интересов, на котором строилась ядерная сделка. В противном случае они еще больше дискредитируют себя и полностью утратят доверие к себе", - подчеркнул Ермаков.