Косачев уверен, что РФ не допустит дискриминации своих интересов в Арктике

Вице-спикер Совета Федерации добавил, что, судя по обнародованным данным, при увеличении зоны континентального шельфа США пересечения с российскими интересами в Арктике не происходит

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Планы США по расширению своего континентального шельфа в Арктике пересекаются с интересами Канады и Японии, если в дальнейшем произойдет пересечение с интересами России, она "заявит эти интересы в полный рост". Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Если и когда произойдет пересечение [интересов США] с российскими интересами, Россия вне всякого сомнения заявит эти интересы в полный рост и не допустит никакой дискриминации этих интересов в Арктике", - сказал сенатор на пресс-конференции.

Он добавил, что, судя по обнародованным данным, при увеличении зоны континентального шельфа США пересечения с российскими интересами в Арктике не происходит. "Там пересечения идут с Канадой и с Японией. Любопытно сейчас будет посмотреть, насколько Канада и Япония окажутся покорными наблюдателями этих процессов, либо решатся заявить о своих национальных интересах", - отметил Косачев.

При этом он подчеркнул, что цель России - сохранить Арктику свободной от конфронтации и конфликтов и в военной, и в экономической сферах, а также в сфере определения границ. "Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы ситуацию в Арктике удержать в этой бесконфликтной зоне. Отсюда наше последовательное взаимодействие среди прочего с комиссией ООН по континентальному шельфу, которая учреждена в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву", - заявил политик.

В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что США в одностороннем порядке заявили о расширении претензий на суверенитет над значительной частью континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. По его данным, администрация президента Джо Байдена "значительно расширила претензии США на суверенитет над дном океана на территорию, вдвое превышающую размер Калифорнии". Речь идет об опубликованном ранее заявлении Госдепартамента США, которое содержит новую карту расширенного континентального шельфа с обозначением внешних границ зоны, на обладание суверенитетом над которой претендуют США. Расширенный континентальный шельф занимает около 1 млн кв. км и преимущественно располагается в Арктике и Беринговом море.