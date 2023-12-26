Путин с лидерами стран СНГ посетил Царское село

После осмотра музея запланирован обед в честь участников встречи

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ЦАРСКОЕ СЕЛО", 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с главами государств-участников СНГ посетили музей-заповедник "Царское село"

Бывшую летнюю резиденцию российских императоров украсили к Новому году и Рождеству. На площади перед Екатерининским дворцом установили живую елку. Ее украсили гирляндами, золотыми звездами и рождественскими ангелами. Напротив дворца разместили ледяную горку. Она стала центром театрализованного представления, которым организаторы поприветствовали гостей.

Путин вместе с другими лидерами понаблюдали за костюмированным шоу. На площади перед Екатерининским дворцом прогуливалось множество людей в костюмах из разных эпох. Были среди них и уличные торговцы сладостями - с лотков они предлагали леденцы и пироги, и придворные дамы, прогуливающиеся с кавалерами, и солдаты петровских времен. Под музыку Антонио Вивальди ко дворцу подъехали кареты и эскадрон гусар. В конце перед гостями выступил цыганский ансамбль.

Посмотрев короткое представление, Путин и его гости отправились осматривать один из самых посещаемых музеев страны. В 2022 году в "Царском селе" побывало 2,9 млн человек. В Екатерининском дворце, который является центральным объектом Царского села, находится Янтарная комната. После осмотра музея запланирован обед в честь участников встречи.

На территории Екатерининского и Александровского парков общей площадью более 300 га расположены Екатерининский и Александровский дворцы, а также более 100 архитектурных сооружений: павильоны, мосты, мраморные скульптуры, экзотические сооружения, отражающие архитектурные эпохи от барокко до историзма.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и директор музея "Царское село" Ольга Таратынова провели лидеров по залам Екатерининского дворца. Они осмотрели Картинный зал, Белую парадную гостиную, Портретный зал и Янтарную комнату.