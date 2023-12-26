Путин проведет заседание Госсовета по наставничеству 27 декабря

Год педагога и наставника

В пресс-службе главы государства сообщили, что с докладами выступят министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 27 декабря, проведет в Кремле заседание Госсовета, посвященное укреплению роли педагога и наставника. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Владимир Путин проведет заседание Государственного совета, которое будет посвящено укреплению роли педагога и наставника, - говорится в сообщении. - С докладами выступят министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Государственного совета по направлению "Образование", губернатор города Севастополя Михаил Развожаев".

Отмечается, что на заседании будут подведены итоги уходящего Года педагога и наставка. Участники расскажут о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, а также обсудят актуальные проблемы развития института наставничества.

2023 года был объявлен Годом педагога и наставника по решению главы государства.

Как ранее сообщал Кравцов, за 2023 год было проведено порядка 7 тыс. федеральных и региональных мероприятий, посвященных теме педагога и наставника. В их числе - всероссийская олимпиада учителей, форум молодых учителей, съезд преподавателей сельских школ и и собрание Всероссийского экспертного педагогического совета.