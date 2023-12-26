Замглавы МИД РФ обсудил с представителем Палестины гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Стороны подчеркнули "необходимость безотлагательного прекращения боевых действий"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с председателем движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафой Баргути катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

"В ходе беседы был обсужден комплекс вопросов, связанных с резким обострением палестино-израильского конфликта, с акцентом на катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа. При этом была подчеркнута необходимость безотлагательного прекращения боевых действий, ведущих к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также оказания срочного содействия жителям палестинского анклава", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам разговора.