Путин сообщил, что в течение дня обсуждал с коллегами по СНГ международные вопросы

Президент РФ отметил, что 2023 год "был для СНГ исключительно активным и насыщенным"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в течение дня в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы.

"Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменялись мнениями", - сказал Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.

Ранее в течение дня президент РФ и его коллеги по Содружеству посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга.

"В целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом - и весьма продуктивно", - заключил Путин.

Он также добавил, что уходящий год "был для СНГ исключительно активным и насыщенным".