Постпред РФ в Вене: Иран не наращивал бы темпы обогащения урана в случае продления СВПД

С конца ноября Иран повысил уровень обогащения урана до 60% с 3 до 9 кг в месяц, сообщает Reuters

ВЕНА, 26 декабря. /ТАСС/. Иран бы не наращивал темпы обогащения урана, если бы США и "евротройка" (Великобритания, Франция и ФРГ) не отказались возвращаться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2022 году. Об этом написал в своем Telegram-канале постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Согласно докладу МАГАТЭ, Иран обратил вспять многомесячное замедление темпов обогащения урана с чистотой до 60%. Для вашего сведения: если бы США и "евротройка" не заблокировали восстановление СВПД в прошлом году, уровень обогащения в Иране сейчас не превышал бы 3,67%", - подчеркнул российский дипломат.

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о том, что Иран нарастил темпы обогащения урана до 60% с 3 до 9 кг в месяц. По этим данным, Иран начал наращивать темпы обогащения урана с конца ноября. Речь идет о двух ядерных объектах, которые располагаются в Натанзе и Фордо. В ноябре Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ сообщало, что Иран обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его хватило для создания трех атомных бомб. Согласно классификации МАГАТЭ, для производства оружия уран нужно обогатить до 90%, а для атомной бомбы "теоретически достаточно" около 42 кг материала.