Путин на Госсовете подведет итоги Года педагога и наставника

На заседании участники должны рассказать о мерах, направленных на повышение авторитета профессии учителя

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Государственного совета, которое будет посвящено укреплению роли педагога и наставника.

Как сообщала пресс-служба Кремля, на встрече будут подведены итоги уходящего тематического года, который был посвящен этой сфере. Участники заседания расскажут о мерах, направленных на повышение авторитета профессии учителя, а также обсудят актуальные проблемы развития института наставничества.

С докладами выступят министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

2023 год был утвержден Годом педагога и наставника указом главы государства. Такая тема была выбрана, чтобы подчеркнуть особую роль преподавателей. Путин отмечал, что это должно "привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают время и силы детям, молодежи". Президент убежден, что необходимо больше рассказывать о колоссальном вкладе, который вносят учителя и наставники в "успех и достижения всей страны".

Как ранее рассказывал министр просвещения РФ, за нынешний год было проведено порядка 7 тыс. федеральных и региональных мероприятий, посвященных преподаванию. В их числе - всероссийская олимпиада "Педагог - это призвание", форум молодых учителей "Педагог: профессия, призвание, искусство", съезд учителей сельских школ и собрание Всероссийского экспертного педагогического совета. Состоялись всероссийские конкурсы "Учитель года", "Воспитатель года", "Директор года", "Первый учитель".

Кроме того, по данным министра, в этом году впервые педагогические специальности российских в вузах вышли на второе место по популярности у абитуриентов. На них было подано 385 тыс. заявлений, что на 100 тыс. больше, чем годом ранее.

Следующий, 2024 год указом президента объявлен Годом семьи. Традиция назначения тематических годов существует в России с 2007 года.

Предложения президенту

В преддверии заседания Госсовета традиционно прошел подготовительный семинар-совещание, участие в котором приняли представители федеральных и региональных властей, эксперты.

Во время него, в частности, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что Путину презентуют региональный проект по поддержке детей участников специальной военной операции. Он отмечал, что цель инициативы - вести мониторинг и не оставлять таких детей одних в сложной ситуации.

В свою очередь губернатор Мурманской области Андрей Чибис высказался о вышедшем недавно сериале "Слово пацана". По его мнению, картина показала, как важен наставник для формирования у молодежи правильных ценностей.

Чибис указал, что наставнические практики, реализуемые на федеральном и региональных уровнях, необходимо продолжать. Он привел в пример мурманский проект "На Севере жить", где школьникам рассказывают об их родном регионе, а также федеральную инициативу "Разговоры о важном".

О Госсовете

Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Для решения текущих вопросов сформирован президиум Госсовета, который собирается под руководством президента, как правило, несколько раз в год.