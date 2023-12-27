Захарова назвала печальной ситуацию с посредничеством ЕС между Сербией и Косовом

Вашингтон и Брюссель "не в состоянии решить проблему по существу", сказала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с посредничеством Евросоюза между Сербией и Косовом складывается печально, Брюссель отдаляет достижение компромисса между сторонами.

Дипломата попросили прокомментировать обнародование документа, который преподносится как проект устава Сообщества сербских муниципалитетов Косово и передан Белграду и Приштине представителями ЕС и США.

"Мы ознакомились с этой публикацией, если текст действительно подлинный, то положение дел с посредничеством Запада в косовском урегулировании по-настоящему плачевное. Мы видим в нем абсолютное бессилие США и Европейского союза, которые не в состоянии решить проблему по существу и просто упрямо принуждают Сербию к заведомо неприемлемой развязке ценой отказа от коренных национальных интересов", - сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что упомянутый проект "чисто номинально перекликается с подписанным ЕС базовыми Брюссельскими соглашениями Белграда и Приштины 2013 и 2015 годов, перечеркивает заложенные в них принципы, без соблюдения которых безопасность и благополучие косовских сербов просто недостижимы".

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в 2008 году и в последнее время стремится вступить в международные организации. Против признания Косова выступают более половины из 193 стран ООН, в том числе Россия, Индия и Китай. До настоящего момента из 27 стран ЕС Косово не признали Испания, Греция, Кипр, Словакия, Румыния. Вместе с тем Брюссель оказывает интенсивное давление на Белград, подталкивая его к признанию суверенитета края, что снимет основания для его непризнания странами Евросоюза и откроет возможности для начала процесса его интеграции в ЕС отдельно от Сербии.