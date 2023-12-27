Небензя заявил, что у РФ нет сомнений в причастности США и ЕС к "евромайдану"

Постоянный представитель России при ООН отметил, что "западные эксперты и политики сейчас все более громко говорят" о причастности Запада к событиям "евромайдана"

ООН, 27 декабря. /ТАСС/. США и Европейский союз (ЕС) сыграли ключевую роль в разжигании протестов, приведших к "евромайдану", сомнений в этом у РФ нет. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"У нас нет никаких сомнений в ключевой роли ЕС и США в разжигании, поощрении и руководстве протестами шумного меньшинства с использованием крайне-правых радикалов и неонацистов в качестве рычага", - сказал он в ходе выступления на неформальном заседании по "формуле Аррии", посвященном событиям "евромайдана".

Глава российского диппредставительства отметил, что "западные эксперты и политики сейчас все более громко говорят" о причастности Запада к событиям "евромайдана". "Нам хорошо известно о технологиях по дезинформации, которые были использованы на майдане. Якобы независимые СМИ и НПО, которые на самом деле получали финансирование от западных разведслужб, вселяли ненависть и страх к властям в массы, манипулировали общественным мнением, искажали и даже фальсифицировали информацию", - сказал Небензя. События, получившие название "евромайдан", начались на Украине 21 ноября 2013 года. В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года.