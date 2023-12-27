Путин на встрече с главой МИД Индии пообещал рассказать о ситуации с украинским конфликтом

Президент РФ отметил, что знает позицию Нарендры Моди

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром пообещал рассказать о ситуации с украинским конфликтом.

"Мы знаем позицию премьер-министра [Нарендры] Моди и неоднократно говорили об этом, позицию, касающуюся его отношения к сложным процессам, в том числе к горячим точкам, к ситуации на Украине", - сказал Путин. "Я неоднократно информировал его о ситуации вокруг этого конфликта. Знаю о его стремлении сделать все для того, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами, но мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно об этой ситуации", - уточнил президент.