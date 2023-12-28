Лавров заявил, что США "сломали" ДРСМД, так как эти ракеты нужны им против Китая

Глава МИД России отметил, что Соединенные Штаты сделали ставку на силу "в попытке затормозить утрату позиций гегемона"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. США пошли на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как запрещенные этим документом ракеты стали нужны Вашингтону, в том числе против Китая. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам года.

"Всего лишь один пример: выдвинув надуманный предлог, США пошли на слом ДРСМД. На деле же запрещенные по договору ракеты просто стали нужны США, в том числе против Китая. Ограничения на них стали мешать, и от них без каких-либо колебаний избавились. Негативные последствия этого шага для региональной и глобальной безопасности очевидны", - отметил Лавров.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что США сделали ставку на силу "в попытке затормозить утрату позиций гегемона". "Отсюда - погоня за военным превосходством, стремление обеспечить себе свободу рук в применении силовых средств. Именно этим объясняется отказ от ограничений в области контроля над вооружениями и других инструментов, призванных обеспечить стратегический баланс интересов участников международных процессов", - добавил глава МИД РФ.

В декабре 2018 года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики этих ракет находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты иностранным военным атташе, США и страны НАТО проигнорировали. Кроме того, РФ предъявила встречные претензии США. 2 февраля 2019 года США приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. В тот же день свое участие в ДРСМД приостановила Россия. 2 августа 2019 года действие документа было прекращено.

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