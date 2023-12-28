МИД РФ: открытие посольства России в Буркина-Фасо укрепит сотрудничество двух стран

В министерстве констатировали, что в настоящее время отношения Москвы и Уагадугу "находятся на подъеме, интенсифицируются контакты на всех уровнях"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российское посольство открылось в Буркина-Фасо, Москва рассчитывает на наращивание внешнеполитической координации с Уагадугу и укрепление дружбы и сотрудничества. Об этом говорится в опубликованном на сайте российского дипведомства сообщении.

"28 декабря в городе Уагадугу в развитие договоренностей, достигнутых в ходе прошедшей на полях второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Буркина-Фасо, главой государства Ибрагимом Траоре, состоялась официальная церемония открытия посольства Российской Федерации в этой африканской стране", - рассказали в дипведомстве.

"Рассчитываем, что начало функционирования российского дипломатического представительства в Буркина-Фасо будет способствовать наращиванию внешнеполитической координации, а также дальнейшему укреплению отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя нашими странами", - добавили в дипведомстве.

В министерстве констатировали, что в настоящее время отношения Москвы и Уагадугу "находятся на подъеме, интенсифицируются контакты на всех уровнях". "Помимо традиционной подготовки национальных кадров для Буркина-Фасо оказывается российское содействие в преодолении последствий эпидемий опасных тропических заболеваний, направлена гуманитарная продовольственная помощь (25 тыс. тонн пшеницы), - подчеркнули в МИД РФ. - Рассматриваются также возможные варианты реализации совместных проектов на перспективных направлениях взаимодействия".