В посольстве РФ в Чехии прошла встреча глав дипмиссий стран СНГ

Дипломаты обсудили итоги прошедшего неформального саммита Содружества, обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки

ПРАГА, 28 декабря. /ТАСС/. Встреча аккредитованных в Чехии глав дипломатических миссий стран СНГ прошла в посольстве России в Праге. Об этом сообщило российское диппредставительство на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"В посольстве России в Чехии состоялся 27 декабря рабочий ужин глав и представителей дипломатических миссий стран СНГ, аккредитованных в Праге, - отмечается в документе. - Дипломаты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и России обсудили итоги прошедшего накануне в Санкт-Петербурге неформального саммита Содружества, обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки".

На встрече была отмечена важность поддержания партнерами по СНГ регулярных контактов, в том числе по линии диппредставительств. "В преддверии Нового года прозвучали пожелания благополучия и процветания народам наших стран", - говорится в документе.