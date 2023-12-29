Почти 14 тыс. КОИБ будут использовать на выборах президента РФ

Комплексами обработки бюллетеней оборудуют более 15% избирательных участков страны

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Почти 14 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут использоваться в ходе выборов президента РФ в марте 2024 года. Такое решение было принято на заседании ЦИК РФ.

Как сказал член ЦИК Антон Лопатин, на выборах главы государства будут применять 13 861 КОИБ, этими комплексами будут оборудованы более 15% избирательных участков в стране. Больше всего КОИБ будет использоваться в Московской области (1 100).

Проголосовать с помощью КОИБ избиратели смогут в 84 субъектах РФ, кроме четырех новых регионов и Москвы, в столице вместо КОИБ используются терминалы электронного голосования (ТЭК).

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.