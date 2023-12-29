МИД РФ: США столкнутся со внутренними проблемами несмотря на итоги президентских выборов

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что "вся американская система находится в глубочайшем кризисе"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вашингтон столкнется со множеством внутренних проблем независимо от итогов президентских выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вся американская система, не только внутриполитическая, но и экономическая, кстати говоря, и внешнеполитическая, международная, находится в глубочайшем кризисе, - сказала Захарова. - Поэтому о каких ожиданиях может идти речь, когда им нужно будет справляться с колоссальным количеством внутренних проблем и на внешнем периметре тоже, не связанных с их системным кризисом. Поэтому, я думаю, пусть займутся сами собой".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.