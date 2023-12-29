В Удмуртии два зампреда правительства и министр строительства покинули посты

Они подали в отставку по собственному желанию

ИЖЕВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Заместители председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов и Эльвира Пинчук, а также министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Ришат Ибрагимов покинули посты по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Свой пост покидает постоянный представитель главы республики при президенте России - заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов. <...> Также глава Удмуртии сообщил о том, что покидает должность заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. <...> Изменения в кадровой структуре произошли в Минстрое Удмуртии. Ришат Ибрагимов покидает должность министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики", - говорится в сообщении.

Глава региона Андрей Бречалов отметил, что за время работы Константина Сунцова налоговые поступления малого бизнеса выросли с 4 млрд рублей в 2018 году до 8,6 млрд рублей в 2022 году. Благодаря Эльвире Пинчук с начала специальной военной операции в республике в одной из первых был организован зеленый коридор для участников СВО, а в декабре была запущена программа диспансеризации для ветеранов спецоперации.

Бречалов подчеркнул, что покинувший пост Ришат Ибрагимов также отметился рядом важных проектов. "Под его руководством в Удмуртии были построены такие крупные объекты, как 50-метровый бассейн, поликлиники в Воткинске и Можге, детские сады на 220 мест в Ижевске и Сарапуле, реконструирована нацбиблиотека, реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса благоустройства малых городов в Можге, Воткинске, Глазове, Сарапуле", - сказал глава республики.