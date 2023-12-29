Небензя: США противопоставляют себя всему миру в вопросе прекращения огня в Газе

Постпред РФ при ООН считает, что работать над палестино-израильским урегулированием надо начинать уже сейчас

ООН, 29 декабря. /ТАСС/. США, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убежденному в необходимости прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"К сожалению, наши многочисленные попытки совместно с единомышленниками добиться принятия Советом Безопасности [ООН] резолюции с требованием незамедлительного повсеместного прекращения огня хотя бы в гуманитарных целях встречают жесткое противодействие со стороны США. Подобная линия Вашингтона вытекает из его однобокой и эгоистичной позиции, нацеленной на узурпацию процесса ближневосточного урегулирования и покрывательство любых действий своего регионального союзника - Израиля, - сказал дипломат в ходе выступления на заседании СБ ООН. - По сути, США сегодня остаются единственным государством мира, помимо Израиля, противопоставляющим себя международному консенсусу о безальтернативности гуманитарного прекращения боевых действий в Газе".

Глава российского диппредставительства отметил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта СБ ООН смог принять "лишь две выхолощенные Вашингтоном "беззубые" резолюции 2712 и 2720, в которых отсутствует прямое требование к сторонам прекратить огонь, к чему неоднократно призывали все руководители международных гуманитарных структур и сам генсек ООН Антониу Гутерриш". "В результате исключительно по вине США СБ как главный орган ООН по поддержанию международных мира и безопасности вот уже третий месяц не может выполнить свой прямой мандат. Подобная неприемлемая ситуация вскрывает очевидные двойные стандарты наших американских коллег применительно к кризисам в Газе и других регионах мира", - констатировал он.

По его словам, процесс подготовки к долгосрочному палестино-израильскому урегулированию необходимо вести уже сейчас. "Пока политический горизонт, о котором многие говорят, к сожалению, не виден, но важно уже сейчас работать над восстановлением политического горизонта в процессе палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Только такой сбалансированный, непредвзятый и основанный на международном праве подход, а не попытки добиться экономического замирения ряда арабских государств с Израилем без справедливого решения палестинской проблемы, способен привести к устойчивому миру на Ближнем Востоке", - сказал дипломат.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.