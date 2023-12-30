Володин сообщил о поступлении в гараж Госдумы первых российских автомобилей

Председатель ГД отметил, что депутаты будут обеспечиваться автомобилями марок "Москвич", "Лада", "Аурус"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Первые российские автомобили марки Lada Vesta поступили в гараж Госдумы, депутаты будут ими пользоваться с 2024 года. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"В гараж Госдумы поступили первые автомобили Lada Vesta. Депутаты будут ездить на них уже с нового года. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя. Также нами было принято решение в избирательных округах закрепить за каждым депутатом автомобиль отечественного производства", - приводит пресс-служба Госдумы слова Володина.

По его словам, депутаты будут обеспечиваться автомобилями марок "Москвич", "Лада", "Аурус".

"Начинать надо с себя. Российский автопром активно развивается, но нужна дополнительная помощь и поддержка государства. Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее наладить выпуск большего количества различных отечественных марок автомобилей", - подчеркнул Володин.

В пресс-службе отметили, что председатель Госдумы сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3".